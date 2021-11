Nei skoalle yn it sikehûs: nijbou fan ROC Friese Poort en Nij Smellinghe

De nije ôfdieling komt by it parkearplak njonken it sikehûs. Mei in grutte gong wurdt it skoalgebou mei it sikehûs ferbûn. Foar beide partijen sitte der foardielen oan. Nij Smellinghe hopet dat sy learlingen entûsjast krije kinne foar it fak en dat der nij personiel komt. Foar de ROC is it in dûbeldslach om't sy de learlingen fuortendaliks mei de praktyk kennis meitsje litte.

Mear opliedingen

It giet net allinnich om de soarch, want der komme meardere opliedingen yn it gebou. "De praktijk is meteen naast de deur", seit Dick ter Wee fan ROC Friese Poort. "Het is ook de praktijk van de ICT, van de facilitaire omgeving, van de horeca en noem zo maar op. Het is dus ook veel meer dan alleen een gebouw. Het heeft heel veel impact als je hier elke dag rondloopt. Kortom, een prachtige omgeving om te leren."