SC Cambuur wer yn de reade sifers, dochs is de klup tefreden

Troch de reade sifers oer it foarige seizoen, wurdt it eigen fermogen fan Cambuur ek wer negatyf. Ferline jier wie dat eigen fermogen foar it earst sûnt trettjin jier wer posityf, mar dat hat dus mar ien jier duorre. It is fan 10.000 euro yn de plus nei no 283.000 euro yn it read.

De omset fan Cambuur rint al jierren werom. Dat hat ûnder oare te krijen mei it stadion dat ferâldere is. Ek no rint de omset werom mei mear as in heal miljoen euro. Dat hat te krijen mei de coronaperioade, wêryn't de klup minder ynkomsten hie troch lege stadions.

Dêr stiet tsjinoer dat de klup dêr troch de oerheid foar kompensearre is en hast in miljoen euro krigen hat.