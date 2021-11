Q&A: Watfoar Fryske shorttrackers kinne nei de Olympyske Spelen?

En de oare Fryske shorttrackers?



"By de manlju ferwachtsje ik dat Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt der grif by binne by de Spelen. Dan bliuwe trije plakken oer. Jens van 't Wout (wennet yn Sint-Jânsgea) set ik dêr ek by. Dan giet it foar de lêste fjouwer plakken tusken de Friezen Sven Roes, Daan Breeuwsma en Melle van 't Wout (broer fan Jens) en Dylan Hoogerwerf. Ik ferwachtsje Sven Roes der ek by."

"Hoogerwerf hat him wol aardich sjen litten op de 500 meter. Melle van 't Wout hat allinnich de 500 riden en net safolle sjen litten. Mar der komt noch in wrâldbeker, in Nederlânsk kampioenskip en in Europeesk kampioenskip. Dus it kin noch wol wat feroarje."

"By de froulju liket it wol dúdlik wa't nei de Spelen sille. Xandra Velzeboer hat ek al finales helle en is noch hiel jong. Dy wurdt noch altyd better. Selma Poutsma liket dit seizoen wat minder, mar dy kinst ek wol opskriuwe. En dan tink ik dat Yara van Kerkhof en Rianne de Vries ek mei sille nei Peking en dan bin ik bang dat it foar Rianne de Vries, nei Sotsji en Pyongchang, wer in reserverol wurdt."



En Daan Breeuwsma?



"Dy mocht mei de earste trije wrâldbekers net mei, mar nimt yn Dordrecht it plak yn fan Melle van 't Wout. Hy krijt dus noch in kâns. Breeuwsma hat yn it ferline foaral sjen litten belangryk te wêzen foar de relayploech. Dus ik skriuw him noch net ôf."