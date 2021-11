HEA! Yde is yn de sprútsjes rôle

Boer Yde Roorda sit sûnt koart yn de sprútsjes. Hy is der wat ynrôle, sa seit er sels. Yde hie al brokkoly op it lân, mar om it seizoen wat te ferlingjen, sit er no yn de winterkeninkjes. Der is bot fraach nei sprútsjes. Yde leveret oan grutte supermerken. Mar oft er se sels no sa lekker fynt?