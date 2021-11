FryslânDOK presintearret: 'No Crying at the Dinner Table' en 'Ma rue couche-toi là'

Azem

Silence of the Tides giet oer it Waadgebiet, de natuer en de minsken dy't dêr wenje en wurkje. De film fan Pieter-Rim de Kroon hie syn Fryske premjêre op it Noordelijk Film Festival. Yn 'De Wike fan FryslânDOK' litte we inkele fragminten sjen.

Yn dizze film is it Waad, fan Noard-Hollân oant Denemarken, ien grut, libjend, azemjend organisme. Eb en floed binne fan fitaal belang foar de floara, fauna en de minske. De Kroon filmet 'de stilte fan it tij', dy't faak trochbrutsen wurdt troch libben fan stoarm, fiskersboaten en strieljagers. Fan 9 desimber ôf is de film te sjen yn de Nederlânske bioskopen.