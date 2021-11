Omstanners rêde man út auto yn sleat by Nyegea

Helptsjinsten waarden om njoggen oere hinne opropppen foar it ûngelok. Trije omstanners kamen yn aksje en krigen de bestjoerder út de auto. De helptsjinsten ha de sleat noch trochwest op syk nei oare slachtoffers, mar dy waarden net fûn.

De man is oerbrocht nei it sikehûs. Hoe't it mei it slachtoffer giet, is net dúdlik. De oarsaak fan it ûngelok wurdt ûndersocht.