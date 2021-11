De toan fan Froukje Sijtsma: "Dyn mûle hâlde is ek in fak"

'Doorzetten is ook een vak' of 'Van mening verschillen is ook een vak'. ROC Friese Poort leart jongeren net allinnich de praktyk foar in takomstich berop, se rjochtsje harren ek op de persoanlike ûntwikkeling fan jongfolwoeksenen. Ien leuze út dizze kampanje springt der wat my oanbelanget út: 'Snappen wanneer je beter ff je mond houdt, is ook een vak.'

It is eins bysûnder dat in praktykskoalle dy lêste module yn it kurrikulum hat, mar miskien ek wol begryplik as je sjogge op hokker wize minsken tsjintwurdich mei-inoar prate en omgean. En dat giet echt net allinnich om MBO-learlingen.

Ik doar wol te stellen dat wy as ynwenners fan Nederlân allegear wolris sa'n module 'Fatsoen foar Dummies' folgje kinne. Want it raast oan de protters hoe't wy ús yn dit kikkerlantsje op 't heden opstelle. Jong of âld, politisy of hooligans. Der binne in soad lju mei in bek as in skjirre, dy't miene dat harren frijheid har it rjocht jout om te dwaan en te litten wat sy wolle.

Miskien heuchst dy it bekende petear tusken PVV-lieder Wilders en premier Rutte noch wol fan presys tsien jier lyn. "Doe es normaal, joh", sei Wilders tsjin Rutte. "Doe zelf es even normaal." In debat fan heech nivo: twa politisy dy't raze dat de oar normaal dwaan moat. Mar wat is eins normaal?

Ek in pear dagen lyn waard de toan wer set. Yn in Twadde Keamerdebat fan Bûtenlânske Saken oer coronabelied spruts Pepijn van Houwelingen fan Forum voor Democratie driigjende taal út rjochting D66'er Sjoerd Sjoerdsma. Keamerfoarsitter Vera Bergkamp hat skjin har nocht en wol dat fatsoensnoarmen yn de Keamer op de aginda komme. En wat my oanbelanget sette wy dat punt ris op de aginda fan alle Nederlanners.

In treinreis fan Ljouwert nei Rotterdam ôfrûne freed makke my dúdlik dat Nederlanners noch hiel wat omgongsfoarmen by te bringen binne. Sa moasten der earst noch wat minsken út 'e trein stappe, mar salang koe in jong stel echt net mear wachtsje. Fol oertsjûging batsten se beiden, sûnder mûlkapkes op, tsjin de stream minsken yn. Yn de trein wie genôch plak foar it stel. Se keazen in royale fjouwersits, dat de goare poaten koenen mar moai langút op de banken.

Ik rûn troch en socht in plakje yn in rêstige kûpee. It wie hearlik stil, oant in pear meter fierderop in wat âldere frou bellle waard. Har gesprekspartner tettere lûd en dúdlik op de speaker. De hiele kûpee koe meiharkje oer it tragyske sykteproses fan tante Trees, foar't dy definityf ôfsette nei de 'Eeuwige Jachtvelden'.

Tante Trees wie dea en elts koe hearre hoe fraai oft se no yn har kiste lei. Fansels, it kin, it is ek net ferbean om yn treinkûpee in tillefoanpetear te fieren, mar rekken hâlde mei oare passazjiers of der ris oer neitinke wat je allegear yn it iepenbier beprate is ek in fak.

Ik die myn koptillefoan mei muzyk mar op en tocht: net mei bemuoie, Frouk. Slút dy der gewoan foar ôf. Mar in skoftke letter stie ik dochs neist de frou en die ik as wie ik wat ûnnoazel. "Mevrouw, uw speaker staat aan, dus de hele coupé kan uw gesprek meeluisteren." De oare reizgers knikten dat dat yndied sa wie. De frou hie my fansels foar ferrotte fisk útskelle kinnen, mar it foel ta. Se ferûntskuldige har en sette de speaker út.

Oankaam yn Rotterdam moast ik fuortendaliks it treinstasjon ferlitte. Der wie in grut protest tsjin de 2G-maatregels, waard sein. De autoriteiten wienen benaud foar rebûlje. Earst tocht ik: minsken meie fansels harren miening en ûnmacht toane wat it coronabelied oanbelanget, mar doe't ik seach hoe't, benammen jongeren, dat dienen, skamme ik my ta de bûsen út dat ik diel fan dit lân útmeitsje.

Ast lilk bist om it polityk belied, dan mei dat, mar dan setst dochs gjin auto's of scooters yn de fik, ramsto dochs net de ruten yn fan in winkelier dy't neat mei dat belied te krijen hat, hat it dochs gjin doel om te plunderjen of helptsjinsten ûnder te flybjen of te bekûgeljen mei stiennen? Ik fyn it allegear net logysk.

Dit binne gewoan minsken dy't nocht hawwe oan ûnnocht. En op sa'n momint tink ik: is it oan in skoalle om jongeren te learen hoe't sy har as fatsoenlik minsk gedrage moatte? Sa'n stoomkursus sil grif helpe, mar soenen eins net earst harren heiten en memmen dy kursus ris folgje moatte? Want in bern grutbringe, dat is ek in fak."