Steatefraksjes PvdA, CDA en VVD wolle mear stipe foar Fryske kultuer

Kinne zzp'ers yn de kultuersektor ekstra stipe krije út it provinsjale coronawerstelpakket Lok op 1? Dy fraach stelle steateleden Anne Zijlstra (PvdA), Wieke Wiersma (CDA) en Esther de Vrij (VVD) woansdei oan kultuerdeputearre Sietske Poepjes. Neffens harren stiet it wetter by guon zzp'ers ta de lippen.