Lanlik 23.789 nije coronabesmettingen | Freed wer in parsekonferinsje

De bûnen hawwe noed oer de feiligens fan it personiel, benammen no't de besmettingen oprinne. Boppedat soe in grut part fan it personiel har twadde prik al mear as in heal jier lyn krigen ha. Ut in peiling fan EenVandaag die juster bliken dat 46 persint fan it personiel yn it ûnderwiis sels ek noed hat oer de eigen feiligens.