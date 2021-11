Coronahelikopter fljocht fan moarn ôf wer | Freed wer in parsekonferinsje

'Als iedereen zich moet laten testen om binnen te komen bij bepaalde locaties, zoals in de horeca, is dat in de praktijk eigenlijk niet uitvoerbaar. Dit beleid - ook wel 1G genoemd - is ingrijpend, moeilijk te organiseren en ook erg kostbaar', skriuwt demisjonêr minister Hugo de Jonge oan de Twadde Keamer. Hy reagearret dêrmei op in fersyk fan de Keamer om út te sykjen hoe't in 1G-belied útpakke soe.

Ut berekkeningen komt nei foaren dat de kosten heech binne mar ek lestich yn te skatten. It leechste bedrach yn de ferskillende senario's komt del op 138 oant 155 miljoen euro de wike wylst it heechste bedrach oprint fan 1,4 oant sels 2,2 miljard euro de wike.

De kosten hingje net allinnich ôf fan de testen dy't brûkt wurde moatte soene (sneltesten of PCR-testen) mar ek fan it gedrach fan minsken. Ut ûndersyk docht bliken dat minsken minder faak nei plakken gean sille dêr't se har teste litte moatte foar de tagong - ek al binne se faksinearre of opknapt fan corona. Dat jildt foar alle sektoaren mar de delgong sil it grutst wêze by restaurants en oare hoareka, seit de minister.