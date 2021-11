83 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen | Mooglik earder parsekonferinsje

It ôfrûne jier is de stúdzjeskuld dy't studinten en âld-studinten mei har allen hawwe mei sân persint tanommen. De totale stúdzjeskuld fan alle jongerein is no 24,4 miljard euro, 1,6 miljard euro mear as in jier lyn. Dat meldt it CBS.

Yn trochsneed is de skuld de studint mei sa'n 12.800 euro hast like heech bleaun. De stiging fan de totale skuld komt trochdat troch corona mear jongerein har ferline jier oanmeld ha foar in stúdzje.