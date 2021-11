Provinsje akseptearret eigen greidefûgelplan fan lânbou-organisaasjes

It draait allegearre om de wetlike soarchplicht dy't boeren hawwe foar greidefûgels lykas de skries en de ljip. De provinsje woe dat earder regelje troch fêst te lizzen dat fûgelwachters yn 'e maiitiid de greiden neisjogge op nêsten foardat de boer mei grutte masinen it lân op giet. Mar dat foarstel wie foar in soad boeren net akseptabel.

Yn it foarstel fan de lânbou-organisaasjes stiet dat boeren de greidefûgels sels beskermje en dat de alve organisaasjes har leden dêr op oansprekke.

Wurdearring

Deputearre Hoogland kin it wol wurdearje dat de lânbou-organisaasjes sels mei in plan kaam binne om de greidefûgels te beskermjen.

Neffens him binne de ôfspraken yn de geast fan de earder formulearre útwurking fan de soarchplicht foar greidefûgels. "Wy moatte mei-inoar sjen oft dit de kommende jierren wurkje kin", sa seit de deputearre.

Utwurkje en oansprekke

"It is oan de boerepartijen sels om de útwurking stâl te jaan", seit deputearre Hoogland. "As der yn 'e praktyk wat misgiet en it leit oan de boer, dan sille wy de alve partijen der op oansprekke."

It dokumint is tekene troch Agractie, Het Friesch Grondbezit, Agrarische Jongeren Fryslân, Farmers Defence Force, Netwerk Grondig, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairyman Board en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Ek is it ôfsprakeramt dield mei natuer- en miljeuorganisaasjes.