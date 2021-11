Gertjan Verbeek ûntslein as trainer fan Almere City

Fan de 16 wedstriden dy't spile binne, ferlear de klup der 9. It is net de earste kear dat Verbeek ûntslein wurdt, hy waard yn it ferline ek by Feyenoord, AZ en Nürnberg weistjoerd.

"Beide partijen hebben er onvoldoende vertrouwen in dat dit op korte termijn kan worden omgebogen", sa liet de klup witte oer it ôfskied fan de 59-jierrige haadtrainer. Yn it ferline hat Verbeek ûnder oare trainer west by sc Hearrenfean. Hy wenne jierren yn Jobbegea, mar ferhuze nei Dalfsen.