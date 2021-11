Fries Museum ferliest in driuwende krêft oan Museum Gouda

Femke Haijtema wurket fan takom maart ôf net mear foar it Fries Museum, om't sy beneamd is as nije direkteur fan Museum Gouda. Femke Haijtema wie by it Fries Museum wurksum as direkteur tentoanstellingen en publykssaken. Neffens it bestjoer hat Haijtema fan grutte betsjutting west foar it Fries Museum.