Flylanner dunen krije in 'reset': Steatsboskbehear úteinset mei graafwurk

De boppelaach fan de dunen wurdt fuorthelle, masinen grave it helmgers en de woartels ôf en bepaalde stokûlen wurde wer iepene. Sa kin it sân ek wer better stowe. Mei it yngripen moatte bygelyks de sânhagedis en it dúnfioeltsje weromkomme. It projekt wurdt mei betelle troch provinsje Fryslân. Yn totaal giet it om fiif lokaasjes.