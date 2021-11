Europeesk Parlemint kiest griener lânboubelied: blydskip en teloarstelling

It nije lânboubelied moat de sektor 'earliker, griener en sosjaler' meitsje en mear yn oerienstimming mei de Europeeske Grean Deal fan kommissaris Frans Timmermans. De Europeeske Uny jout elts jier sa'n 330 miljard euro út oan lânbou. It giet om in tredde part fan de Europeeske begrutting.

It nije belied moat Europa helpe om te foldwaan oan de regeljouwing en ferplichtingen op it mêd fan miljeu en klimaat. Fan de ynkommensstipe oan boeren moat 10 persint te'n goede komme oan lytse en middelgrutte bedriuwen.

Permaninte reserve

Europa komt ek mei in permaninte krisisreserve fan 450 miljoen euro yn't jier om grutte skommelingen yn de prizen of de merk opheine te kinnen. It nije belied jildt fan 2023 ôf. Dêrfoar moat eltse lidsteat in nasjonaal strategysk plan meitsje foar it ynfieren fan it mienskiplik lânboubelied.

It is it doel dat op syn minst 35 persint fan it budzjet foar plattelânsûntwikkeling en 25 persint fan de streekrjochte betellingen oan boeren bestege wurdt oan klimaat en miljeumaatregels.

Huitema foar fergriening, mar wol ek romte foar boer

De Fryske Europarlemintariër Jan Huitema (VVD) is in foarstanner fan it nije mienskiplik lânboubelied. Hy is foar fergriening, mar fynt ek dat de polityk de boeren de romte jaan moat om te bepalen hoe't se foarm jouwe oan in grienere bedriuwsfiering.