Kolleezje Ljouwert komt mei nije oanpak om earmoede tsjin te gean

De nije oanpak rjochtet him ûnder oare op it trochbrekken fan de earmoede fan generaasje op generaasje. Ek wolle boargemaster en wethâlders fan Ljouwert it minsken makliker meitsje fan de skulden ôf te kommen en mear besteanswissigens op te bouwen.

Ynwenners moatte help op maat krije, is de bedoeling. Neffens wethâlder Hein Kuiken moat de gemeente tagonklik wêze foar ynwenners.

Steech probleem

Ljouwert stiet al jierren yn de top tsien fan gemeenten mei de measte earmoede. Ien op de fiif húshâldens hat in leech ynkommen. Skulden feroarsaakje faak wer stress, sûnensproblemen en iensumens.