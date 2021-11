Noch oanpassingen by nije bioskoop Ljouwert, mar Bond is wol útferkocht

Flugge auto's, raketten, en in spektakulêr ein: in soad minsken ha de ôfrûne wiken in besite brocht oan de nijste James Bond-film No Time To Die. Oant no ta seach de nije bioskoop yn Ljouwert alle jûnen in útferkochte seal. Dat opstekkerke koe de bioskoop wol brûke.