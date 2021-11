Jan Zijlstra fan Kollum rydt al 40 jier mei de fiskwein

Zijlstra (59) begûn as fiskfilearder by de gruthannel yn Lauwerseach. Inkelde jierren letter kaam in plakje frij op 'e fiskwein en dy kâns grypte hy mei beide hannen oan. Sûnt dy tiid rydt hy tûzenen kilometers yn it jier om fisk te ferkeapjen.

Fêste klanten

Op tiisdeitemoarn treft Zijlstra faak in groep fêste klanten. Meiwurkers fan de gemeente yn Kollum ha moarnsbetiid al wol nocht yn in stikje fisk. Nei al dy jierren hat de fiskferkeaper noch hieltyd in soad wille yn syn wurk, en bakt hy noch graach kibbeling foar syn klanten.