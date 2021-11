Museum Martena bringt 17e-iuwsk skilderij wer ta libben

Skilder Lambert Jacobsz (sa. 1598-1636) troude mei in frou út Ljouwert en kaam sa yn de 17e iuw yn Fryslân terjochte. Hy skildere in soad Bibelske tafrielen. Jacobsz hie in eigen atelier mei ferkate learlingen. Hy wie in respektearre boarger en in menist.

Werom nei Rubens

Syn doek Christus en de Cijnspenning hat in tiid yn it depot fan Museum Martena stien. Jacobsz skildere it doek op basis fan in gravuere fan Lucas Vorsterman, dy't wer wurke op basis fan in skilderij fan Peter Paul Rubens.