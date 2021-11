In tal studinten protestearret tiisdei op it Waagplein yn Ljouwert. It boadskip: der moatte fluch mear huzen beskikber komme foar studinten. De inisjatyfnimmers skiuwe ek in brief oan de gemeenteried. "We horen allemaal mensen om ons heen die problemen hebben", seit Nils van Dijk. "Je moet echt geluk hebben dat je iemand tegenkomt, anders is het eigenlijk geen doen."