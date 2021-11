Operaasje Fryske Flagge: Frank wennet al sûnt 1968 yn Kanada

Nei it emigrearjen pakte Frank it wurk as oannimmer op. "Ik hie sa'n fiif minsken oan it wurk. Ik haw hjir in soad huzen boud, ik tink wol in stik of 70. Reparaasjewurk en sa hearde der ek by. Ik wenje yn in omjouwing dêr't ek wol toeristen komme, mei in soad marren. De rikere minsken hawwe in 'cottage' oan de mar."

Tusken bosk en mar

Frank wennet sa'n kilometer benoarden it doarp. "In bytsje yn de bosk. De buorlju it meast tichtby wenje in heale kilometer fierder."

It pear kaam sa'n fiif jier lyn foar it lêst nei Fryslân ta. "Ik haw noch in suster op It Hearrenfean wenjen en myn frou hat der ek noch wat famylje. Ferline jier soene wy ek dy kant op, mar doe kaam covid. It is net mooglik no." Dochs mist hy Fryslân ek net hiel bot mear. "Al is it wol moai om wer ris te sjen hoe't it wie. Ik praat eins noait Frysk mear, ik bin mear Kanadeesk."