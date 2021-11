Dit is wêrom’t it dreger wurdt om de coronaregels te folgjen

It regear warskôget noch ien kear. As wy ús net oan de coronamaatregels hâlde, moatte der ekstra maatregels nommen wurde, is it boadskip.

Ten Have werkent it byld dat minsken har net mear sa goed oan de regels hâlde wol. Se leit út wêrom't it foarich jier noch better gie: "Als we terugkijken was er een gevoel van gemeenschappelijkheid in het begin van corona. We stonden allemaal voor hetzelfde, en we wilden allemaal dat corona zo snel mogelijk de wereld weer uitging."

Nei ferrin fan tiid waard dúdlik dat it langer as in pear moannen duorje soe. "Dan in september 2021 wordt ons voorgehouden: we kunnen weer los. Dat blijkt dus niet zo te zijn."

Rjochting

Neffens Ten Have wurdt it dreech foar minsken om advizen op te folgjen, as se ferskate lûden hearre. "Ik merk dat er binnen het OMT en mensen die zich bezighouden met dit item, berichten zijn die elkaar tegenspreken. Dus de richting geven aan ons gedrag is ontzettend moeilijk."