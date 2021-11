HEA! De bruorren Boonstra fan Jobbegea

De famylje Boonstra fan Jobbegea hat meardere hobby's. Mar de leafde foar de âlde motoaren nimt wol it grutste part yn. Auke, Rienk en Jelte hawwe it mei de brijleppel ynjûn krigen fan heit. De trije manlju, dy't noch thús wenje, besteegje der neist harren wurk in soad tiid oan. Der is dan ek gjin romte foar in freondinne. Sy genietsje fan de technyk, it lûd en de geur.