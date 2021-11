'Fear yn 'e broek' foar rjochtbanktolk Fedde Dijkstra

De Ried is fan betinken dat Dijkstra him as rjochtbanktolk Frysk al jierren tige fertsjinstlik makket om Friezen dy't yn Fryslân foar de rjochter ferskine, yn de gelegenheid te stellen Frysk te praten. Dat er dat net allinnich as wurk beskôget, mar it ek as in ferantwurdlikheid sjocht om foar dat rjocht fan de Friezen te striden.

Hy is der neffens de ried benammen yn 2021, eksakt 70 jier nei Kneppelfreed, mei aksjes yn slagge om it rjocht fan Friezen om har memmetaal te brûken foar de rjochter, yn it omtinken te bringen fan de lanlike media en politisy.

De priis bestiet út in hânmjittich ynkleure, orizjinele linofyk fan byldzjend keunstner Fedde Hoekstra en in oarkonde.