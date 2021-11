FryslânDOK presintearret: 'Puberty' en 'Déconnectés'

De film Puberty (28 minuten) giet oer in frou mei fjouwer bern. Sy is in ferneamd ferloskundige yn Moskou, sy is krekt skieden en wol graach in freon. Bern en mem helpe inoar om har steande te hâlden yn de drege tiid. Net allinnich de bern binne yn de pubertiid, mem ek. Sy lange nei leafde en seks.

Ferloskundige

Regisseur Elena Kondreteva hat har haadpersoan Inna yn Moskou kennen leard doe't Inna har ferloskundige wie. In pear jier letter treft se Inna wer. Omdat de 'ôfstân' no wat grutter is, doart Elena it oan om in film oer har te meitsjen. It is har ôfstudearfilm oan de Filmakademy fan Moskou.

Midstroch snien

Yn de film Déconnectés (52 minuten) wurdt it doarpke Brûly, it doarp dêr't regisseur Valéry Mahy opgroeid is, wreed midstroch snien troch de oanlis fan in grutte dyk E420 tusken Charleroi en Nijvel. Wat betsjut dit foar de bewenners, foar it lânskip en de natuer?

It is net allinnich in film oer de slachtoffers, mar ek oer de minsken dy't meibouwe oan it projekt. Regisseur Mahy freget him mei dizze film ôf oft minske en natuer harren ferbining kwyt binne: 'disconnected' (déconnectés). Valéry Mahy wurket as sjoernalist by de Frânsktalige omrop RTBF.