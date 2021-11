sc Hearrenfean boekt hast trije miljoen euro winst yn 'coronajier'

Dat it 'coronajier' ôfsletten is mei in winst fan hast trije miljoen euro komt benammen troch de opbringsten fan de ferkeap fan spilers. Sa waard de Nigeriaanske oanfaller Chidera Ejuke foar 12 miljoen euro ferkocht oan CSKA Moskou. Boppedat hat Hearrenfean oandielen yn de transfers fan Sven Botman en Sam Lammers.



Dêrneist hat de klup stipe krigen fan de oerheid. Yn totaal giet dat om in bedrach fan 3,5 miljoen. Dêrfan is mei 2,4 miljoen it grutste part de stipe fan de NOW-regeling.

Omset

Troch de coronakrisis is de omset flink minder wurden. Troch de lege tribunes hat de klup hast 1,2 miljoen euro minder oan ynkomsten. Dat komt dan benammen troch in legere ferkeap fan losse kaartsjes. Dêrneist binne der minder seizoenkaarten (8.600) ferkocht as ferline jier.

Besunigings

Hearrenfean hat it ôfrûne jier tal fan besunigingsmaatregels ynfierd. Sa is der in heal miljoen euro besunige op it spilersbudzjet, wienen der twongen ûntslaggen en is der in 'lean-offer' dien troch spilers, stêf, direksje en MT.