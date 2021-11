De toan fan Jan de Groot: "Te lang deurgaan"

Hoe dan ok: 'n fait is dat Sven hyltyd meer ôfglijt fan de top. Soa'n twee weken leden worde hij negende op de 5000 meter; in de B-groep notabene. Jawis, 't kin an 'e form fan die dâg laid hewwe, maar aigenlik wete wij allegaar stikem dat 't gewoan minder goed met him gaat op sportyf gebied. Ja, ik praat over 'wij', soa frij bin ik maar, want ik dink dat d'r met mij meer mînsen binne die't soa starigan de gedachte krije dat Sven dochs te lang deurgaat as reedrijer.

At soks aansen blike sil, dan komt-y in 'n illúster rijtsy te lânde. In 't ferleden waar dat befoorbeeld ok soa met Rintje Rinsma, al het hij dat sels altiten ontkind. Sterker nag: hij worde der súvver 'n keer lilk over, maar dochs waar 't 'n fait dat-y dinkbeeldig deur 't iis sakte.

Teugenworig hewwe je dat met Roger Federer. Feertig jaar en een fan de allerbeste tennissers ooit. Maar hij is allang niet meer onferslaanber en hij maakt hyltyd minder rondes op toernooien; ok deur blessures, dat geef ik toe, maar at-y al an 'n toernooi metdoet, ferliest hij feul faker as in syn gloarytiid.

't Is 'n echte liefhewwer en derom gaat hij soalang deur, maar hij kin nou beter de eer an himsels houwe in plak fan dat soa'n ongelooflik groate topper hyltyd meer ôfglijt en op 'n geven momint 'n karikatúr fan himsels wort.

Nag 'n foorbeeld: Epke Zonderland. En dut fyn ik 'n heel dúdlik foorbeeld. Ik hoef der feerder ok niks an toe te foegen.

Werom na Sven: fansels kin ik niet in 't hoofd fan Sven kike, maar at je al soa lang metrije en soa'n prot wonnen hewwe, wer motte je 't dan nag foor doen? Om nag meer te winnen, ja. En de Olympise Speulen is fansels de driiffeer weest om d'r nag 'n jaar an fast te plakken. 'n Jaar te lang dus, fyn ik. Al hoop ik fansels dat-y nag 'n medally wint, want ik mâg Sven wel lije. Hij nimt nooit 'n blâd foor de mônd.

Maar wij motte de realiteit ok ônder ogen sien. 't Jongerand is him ferbijreden, nou nag feguurlik, maar laat 't niet letterlik worre! En jawis, fansels hoop ik dat ik ongelyk krij.

Maar topsporters kinne en mâge al in de dartig of feertig ophouwe. Wij, as werkenden, motte namelik ferplicht heel lang deurgaan. Foor feul trouwens ok wel 's te lang At je 't soa bekike dan hewwe de topsporters 't beter foornander as wij. Hur sportperioade is 'n stik korter as ôns werkloopbaan. Wij motte, at 't teugensit, feertig jaar werke. Derfoor krije wij gyn medally of gyn topsportsalaris. Sij mâge en motte op 'n geven momint wel ophouwe.

At een met pensioen gaat, dan mot die in 'e regel om de sinten dinke, want je gaan dan wel in sinten achterút fansels at je gyn loan meer krije. En neffens mij hewwe de meeste topsporters de skapen dan allang op 't droge.

En tja, foor ôns gyn groats ôfskaid fan 't werksem leven soa't bij 'n topsporter 't gefal is. Bij de ôfskaidsresepsy krije je, pak him beet, 'n biljetkeu in 'e hannen drukt, soadat je de lêste jaren fan 't leven nag in 'e bejaardesoas 'n balletsy wegstoate kinne. En ni, dat is seker gyn topsport."