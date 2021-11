'Rêstich bleaun yn Drachten' | 78 coronapasjinten yn Fryske sikehuzen

Der wurdt minder pind sûnt der strangere coronamaatregels fan krêft binne yn Nederlân, meldt ING op basis fan transaksjedata. Neffens de bank jouwe konsuminten sûnt 13 novimber harren jild faker online út.

ING sjocht de grutste delgong fan de pinomset by restauranten en kafees, de kultuersektor en by sport en spulaktiviteiten. Yn de kultuersektor is de wearde fan de transaksjes sels sechstich persint leger as it nivo fan foar de coronakrisis.

Neffens ING is der ek in delgong fan de pinomset yn it iepenbier ferfier en by tankstasjons en parkeargelegenheden. Dêrneist fernimme persoanlik tsjinstferlieners as kappers dat der oan de kassa minder pind wurdt. By supermerken, kleanwinkels en boumerken is net in soad feroare, neffens ING.