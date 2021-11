Oardel meter ôfstân wer ferplichte | Lanlik 23.039 nije besmettingen

In groeiend tal Nederlânske sikehuzen slagget der net mear yn om alle soarch te leverjen dy't binnen seis wiken needsaaklik is om sûnensskea by pasjinten foar te kommen. Yntusken slagget it fjirtjin sikehuzen net mear om de saneamde "kritieke planbare zorg" altyd op tiid te ferlienen, docht bliken út in oersjoch fan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ofrûne tongersdei gie it noch om tolve sikehuzen.

It fluch tanimmende tal coronapasjinten yn de sikehuzen leit hieltyd mear druk op intensive cares en ferpleechôfdielingen. De situaasje jildt yntusken as "ernstig". Dat is it middelste fan fiif ferskate nivo's wêrmei't de NZa de druk op de soarch beskriuwt. As de situaasje fierder efterút giet, soene nei "ernstig" noch "kritiek" en "onbeheersbaar" folgje kinne.