Fan moarn ôf oardel meter ôfstân wer ferplichte | Lanlik 23.039 nije besmettingen

Neffens in peiling fan EenVandaag is in mearderheid (63 persint) fan it ûnderwiispersoniel foar strangere maatregels yn it basisûnderwiis. In mearderheid fan de âlden (61 persint) wol de skoallen just leaver iepen hâlde.

It ûnderwiispersoniel soe alle basisskoallen minimaal in wike slute wolle. It personiel soe it wurk yn dizze omstannichheden, wêrby't bern en leararen geregeldwei yn karantêne moatte, dreech fine.