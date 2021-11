Boargemaster Rijpstra nei needferoardering: 'It is rêstich bleaun yn Drachten'

Rijpstra seach it earder misgean yn ûnder mear Ljouwert en Rotterdam. Yn Zwolle wie it moandeitejûn ek ûnrêstich. "In Zwolle was het een noodbevel. Die hebben ze ook echt nodig gehad vannacht. Dat had bij ons ook gekund."

De needferoardering rûn tiisdeitenacht om 05.00 oere ôf. Dy wurdt foarearst net ferlinge. "Het is niet zo dat we dat te pas en te onpas gebruiken. Daar is het veel te belangrijk voor. Alleen als het moet", seit Rijpstra.