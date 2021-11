Skeel oer natuerfreonlike wâlkant yn De Lits by Eastermar

De natuerferiening hat besocht de oanlis te kearen, mar dat is net slagge. Sûnt oktober is de nije ynrjochting in feit. Neffens de feriening hat de natuer dêr skea fan ûnderfûn: "As je yn in besteande natuerfreonlike wâl grave wêrfan't de boaiem noch folslein yntakt is, dan skeine je yn it earste plak de boaiem. En dan hawwe it noch net oer al it libben dat him hjir 20 jier lang ûntwikkele hat", seit Arend Timmerman fan De Wâlden, De Marren.

De feriening nimt it behearder Steatsboskbehear ek kwea ôf dat sy dit tastien hawwe.

Wetterplanten

Neffens ekolooch Marianne Thanhausser fan Wetterskip Fryslân wie de besteande natuerfreonlike wâlkant 'hielendal ferlâne.' Sy seit: "It wie allegearre reid en dat stie hiel ticht op inoar." Net dat it gjin betsjutting hie foar de natuer, mar de ideeën binne feroare yn de rin fan de tiid.

De nije sleat stiet yn ferbining mei De Lits, mar leit yn de lijte sadat der wetterplanten komme kinne mei alle ynsekten en fisken dy't dêrby hearre.