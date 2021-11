Grutste oandiel miljonêrs op Skylge en eilannen, dêrnei De Fryske Marren

Lanlik sjoen is it oandiel miljonêrs foar it sechde jier op rige tanaam. De measte miljonêrs wenje yn Bloemendaal en Laren. De Nederlânske miljonêr hie yn 2020 in trochsneed fermogen fan sa'n 1,6 miljoen euro. Dat is 28 kear safolle as in trochsneed fermogen fan in gemiddeld húshâlden.

Oer it hiele lân wenje de measte miljonêrs yn Noard-Hollân en de minste miljonêrs yn Grinslân, Flevolân en Limburch.