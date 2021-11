Needferoardening yn Drachten ôfkundige út eangst foar ûngeregeldheden

Neffens de gemeente soe der by de plysje ynformaasje binnenkaam wêze dat der op sosjale media oproppen dien wurde om yn de jûn op ferskate plakken byinoar te kommen, ûnder oare yn Drachten. Men wol foarkomme dat minsken de konfrontaasje oangean mei de plysje, fernielingen oanrjochtsje en winkels plonderje.

Der moat konkludearre wurde 'dat er een ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden in de gemeente Smallingerland', sa stiet yn de needferoardening.

Stranger yngripe by ûnfeilige situaasje

It betsjut dat de boargemaster tusken 20.00 en 05.00 oere yngripe kin by ûnrêst en ûnfeilige situaasjes. Om de iepenbiere oarder te hanthavenjen krijt men mear foech.

In needferoardening hâldt ek yn dat de plysje stranger yn aksje komme kin as dat sy gewoanwei dogge. Sa kin de plysje ien of mear minsken út in gebiet fuortstjoere of se oanhâlde. In needferoardening wurdt allinne by bysûndere omstannichheden ynset.

Fierder stiet yn de needferoardening omskreaun dat minsken gjin wapens en fjoerwurk by har hawwe meie en dat it gesicht net bedekt wurde mei troch klean.

Smellingerlân is net de iennige gemeente dy't yn aksje komt. Yn de gemeente Zwolle is moandeitejûn in needbefel ôfkundige, dêr meie minsken net samar it sintrum yn.