Earste Fryske apteker prikt coronafaksin: "Hopelijk straks alle apotheken"

Aptekers wurde ynset foar it faksinearjen om't de gedachte is dat sy wat tichter op de minsken sitte en dêrtroch mear betrouwen krije. "We willen dit graag om te kijken of we toch de vaccinatiegraad in Fryslân kunnen verhogen. De vaccinatiegraad ligt hier op zo'n 80 procent. Maar de GGD heeft moeite om de mensen in de wijk te vinden die nog een eerste vaccin moeten krijgen", seit Hilbers.

Guon wachtsje noch op útnûging

De apteker wiist op in Lifelines-ûndersyk wêrfoar't koartlyn in soad minsken frege binne. "Daaruit bleek dat veel mensen nog wachten op een persoonlijke uitnodiging. Dat hoeft niet meer, je kunt gewoon een afspraak maken. Daarnaast weten sommige mensen ook niet dat het gewoon gratis is."

It moat minsken dus dúdlik makke wurde dat it maklik tagonklik is. "Wij proberen hier laagdrempelig te zijn, zodat mensen zonder afspraak gewoon binnen kunnen lopen. Wie een vaccinatie wil, kan die dan meteen krijgen. Voor de tweede prik moet wel een afspraak worden gemaakt."