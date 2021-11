Gert Kruys oer Cambuur: "De play-offs halen is niet onmogelijk"

Hearrenfean pakt wichtige oerwinning: "Stie wol wat druk op"

Cambuur wûn en stiet no sânde, mar Hearrenfean pakte ek in knappe oerwinning. Hearrenfean wûn mei 2-1 fan Willem II, wylst se it grutste part mei in man minder spilen.

Ferslachjouwer Roelof de Vries: "Dit wie wol in wichtige oerwinning, want der stie wol wat druk op. It gefoel fan "dêr gean wy wer" libbe wol wat nei dy reade kaart. Mar mei tsien man spilen sy eins noch better. Dat se dizze oerwinning oer de streep lûke, is wol in komplimint wurdich."