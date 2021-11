Portugeeske inliners leare riden yn Thialf: "Portugal moet op de schaatskaart"

Neffens Marreiros wurdt it reedriden hieltyd populêrder yn Portugal. Ien fan de inlineskaters dy't meidocht oan it trainingskamp is Francisco Jesus. Hy is mei syn 15 jier âld al lang aktyf as inlineskater en moat dus ek wenne oan de oerstap. Benammen de kjeld is neffens him oanpasse, mar hy rekket deroan wend, seit Jesus. Yn it stadion is it net kâld, fynt er, mar bûten wol.

Twa wiken yn Thialf

De ploech is twa wiken lang yn Thialf te finen. Marreiros hopet dat sy entûsjast wurde foar it reedriden. "Als ze echt goed zijn, kunnen ze het de eerste jaren nog wel combineren. Daarna gaan we zien. Ik heb de hoop op een paar jongens die het kunnen, maar ze zullen er ook voor moeten gaan. We hebben het dan in ieder geval geprobeerd. Al is er maar ééntje die echt doorbreekt, dat is het al waard."