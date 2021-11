Hoe is it om makelder te wêzen yn dizze tiid?

Foar Willem Donker, dy't al 27 jier yn it fak sit, is it in tiid mei djipte- en hichtepunten. Oan de iene kant hat hy fan it simmer in hûs ferkocht mei de heechste oerbieding oant no ta. In stel út Amsterdam hat 220.000 euro mear bean foar in hûs ôfrûne simmer.

Tagelyk bart it hieltyd faker dat hy safolle minsken teloarstelle moat en reagearje potinsjele keapers hieltyd mear frustrearre. Donker: "Wat ik spitich fyn, is dat de hufterichheid fan it keaperspublyk tanimt."

Bedrigingen

De makelder fertelt dat er guon tiden sels bedrigingen krijt fan teloarstelde keapers: "Dêr hâld ik net fan. Je moatte it spul wol earlik spylje en fair omgean mei teloarstellingen as je de keaper net wurde."

Donker besiket sa iepen mooglik te wêzen. As der bygelyks noch in tal serieuze keapers oer binne, wurde se útnûge op it kantoar en lêze se de biedingen foar. Sa wit elkenien dat it earlik giet.

Elkenien in kâns jaan

Kingma hat dêr in eigen wurkwize foar. Wylst oare makelders wurkje mei in besichtigingsstop, docht Kingma dat net. Hy wol elkenien in kâns jaan om mei te dwaan, mar dan hat it wol ta gefolch dat elke keaper mar tsien minuten tiid mei him hat en dêrnei noch even troch it hûs rinne kin.

Donker hat in limyt fan tolve besichtigingen foar elk hûs. Donker: "It is foar de makelder en de ferkeaper net te dwaan om 30 besichtigingen yn te plannen, en de ûnderfining leart dat de keaper faak yn de earste searje fan tolve sit."