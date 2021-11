Heechlearaar oer rellen Ljouwert: 'Tieners mear sjen litte wat wol en net kin'

Argyfkast fan it brein

It binne gjin leechhollen dy't soks dogge, seit Jolles. Yn letterlike sin miskien wol, want kinst de holle sjen as in argyfkast fan it brein. By jongeren moat dêr noch in soad kennis en ûnderfining yn. Dêrom roppe jonge minsken fan 15 jier dy't yn de fout gien binne, faak in pear jier letter: "Wat wie dat dom fan my". Dan pas krije se in oersjoch fan de konsekwinsjes fan harren dieden. Alden spylje dêr in grutte rol yn, mar ek de skoalle mei in fak as wraldorientaasje. Dêr leare bern begripe wat wol en net kin.

Mear omtinken foar klachten

Jolles fynt dat it regear de ôfrûne oardel jier in soad dien hat oan sûnenssoarch, mar dat der te min each is foar klachten fan boargers. Sy wurde beheind yn harren mooglikheden en dêrtroch meitsje minsken harren soargen. De aksjes dy't it regear naam hat, binne miskien wol goed. Mar de oerheid hat it net goed oerbrocht nei de minsken.

Is it dan de skuld fan it regear?

Nee, seit Jolles. Dêr dogge se wat se kinne. Mar, der hat noch nea in pandemy west fan sa'n omfang en gjinien hie fan 't simmer ferwachte dat der sa'n grutte coronaweach oan komme soe. En dat makket de situaasje ûndúdlik.

De professor fynt dat de klam net te bot lizze moat op wat ferkeard gien is. Earder op wat dêrfan te learen falt. Der moat folle mear dien wurde oan previnsje. Soargje derfoar dat minsken better op de hichte binne fan it feit dat der gjin oare mooglikheden binne. Dêr leit njonken foar de âlden ek in taak foar oerheden, skoallen en sportferieningen.

'Wol reedlik, mar net frijlitte'

Fierders moatte âlden holpen wurde om mei de bern om te gean dy't 14,15 jier âld binne. Dat is in drege put. Dochs is de 'gebrûksoanwizing' fan sokke bern makliker as datst tinkst. "Tieners zijn vaak veel redelijker dan je denk. Je moet ze alleen niet vrijlaten."