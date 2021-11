Cambuur-direkteur: "Ik zag twee meisjes hand in hand weglopen voor de ME"

Op it Cambuurplein stean moandei groepkes byinoar nei te praten oer wat der sneintejûn bard is. De rellen wolle Cambuur-direkteur Ard de Graaf ek net út de holle. "Het was chaos. Niet normaal. Ik stond ertussen. Het waren allemaal kinderen. Ik zag twee meisjes hand in hand weglopen voor de ME. Het was verschrikkelijk."

De Graaf tinkt net dat syn klup wat neilitten hat om sokke rellen foar te kommen. Se wiene goed taret, ek yn oerlis mei de gemeente. "Tegen dit soort geweld is niets bestand. Dit is niet te stoppen."

It earste fjoerwurkprojektyl kaam it stadion binnen by de súdeastlike tribunes. It einige by de noardlike tribunes dêr't de relskoppers it stadion yn kamen troch manmachtich oan de stekken te hingjen sadat se op giene. "De binnenhekken hielden het gelukkig wel," seit Ard de Graaf.