Omrop TIP: De Wike fan FryslânDOK mei tsien bysûndere dokumintêres

Fan tiisdei 23 oant en mei freed 26 novimber is it 'De Wike fan FryslânDOK'. In wike wêryn't Omrop Fryslân tsien bysûndere dokumintêres út binnen- en bûtenlân sjen lit. Unferwachte ferhalen mei in oare blik op 'e wrâld. Fjouwer jûnen op rige fan 21.00 oant 23.00 binne twa of trije films te sjen.