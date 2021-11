De toan fan Henk van der Veer: "Idoalen & ikoanen"

Fotograaf Douwe Bijlsma, dy fan 'Gewoan Dwaan', was helemaal ferguld fan un foto. Nyt fan un foto dy't hij self skoaten had, mar un foto wêr't hij tegare met syn groate jeugdidoal André van Duin op staat.

"As lyts jonkje fûn ik it al geweldich om André van Duin nei te dwaan troch brike bekken te lûken", ferklaarde Douwe. Ik fyn dat ontwapenend moai. "Idolen voorzien in diepmenselijke behoeften. Het zijn rolmodellen voor mensen die steunpunten nodig hebben in hun zoektocht naar een eigen identiteit', wist histoarikus Willem Frijhoff al. En dat geldt seker in perioaden as dizze.

Un dach earder was ik André van Duin en Janny van der Heijden ok al teugen kommen in Sneek. Ut duo sòrgt foar gratis en un grypstúver dat de Elfsteden fan Fryslaan in de picture komme tidens ut programma Denkend aan Holland.

Ut is fòlgend jaar 25 jaar leden dat de laatste skaats-Elfstedentocht ferriden wurdde. En omdat der in Súwest-Fryslân ses fan de elf Friese steden lêge was burgemeester Jannewietske ok optrommeld om un stempeltsje te setten. Dêr an de Westersingel moai foar Theater Sneek huppelde de burgemeester as un frolek úthangbòrd fan SWF om, niks mis met!

En dan is dêr sumar Nienke. Nienke? Ja, Nienke H. foar mij un ikoan fan'e stad. Un grande dame op leeftyd, dy't immer en altyd har self is. Ut sal tòch nyt su weze dat Nienke ok met André en Janny op 'e kyk wil?

Nee dus! Nienke skúfelt naar foaren dêr't de 'Ald Fryslân' leit, un prachtech miniatuurskipke met un stijlsteven en un dubbel feegde kont, mar dat tersijde. Nienke het un oud poëzyalbum in hannen, met achterin hast alle beroemde handtekeningen fan wedstrydriders dy't de Elfstedentoch skaatst hewwe. Dy fan Reinier Paping en Evert van Benthem staan der ok in.

"Ik wú dat skrift even an André en Janny siën late. Se hewwe hun handtekening der ok nòch inset. Aardege lui fynst ok nyt?"

Nico Altenburg skoat un foto fan ut tafereel en ut gekke fan dy foto is dat Nienke nyt met André & Janny op'e foto staat, mar krekt andersom. André en Janny kieke met bewonderende blikken richting Nienke!

De fòlgend dach het Nienke, dy't an de Geeuw woant, de Fries flach úthongen. Nienke trekt har gelukkech niks fan flaggeprotokollen an. "Ik had teugen hun seid 'als je een huisje met een Friese vlag ziet, daar woon ik met mijn zoon'.

En jonge toen se langs oans hús richting Drielst faarden swaaiden se òf ik de koaningin was. Toen he'k mar even teruchswaaid".

Groat gelyk Nineke, we hewwe ikoanen en idoalen noadech seker dizze barre coronatiden!"