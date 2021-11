Ljouwerter spultsjeswinkel nei gruttere saak; spultsjes net inkeld mear foar 'nerds'

De winkel is lêsten ferhuze nei in gruttere saak oan de Nijstêd. Dy groei hat neffens eigener Annetol Griskov net sa bot mei corona te krijen. "We waren gewoon uit ons jasje gegroeid. Klanten braken bijna hun nek in de winkel, zo vol stond het met dozen en displays. Dat kon niet meer en het pand waar we nu zitten is drie keer zo groot."

Dat spultsjes populêrder wurde, is neffens him al langer in trend. "Die tendens zijn we eigenlijk al tien jaar, dus ver voor corona." Wienen it earder studinten en 'nerds' dy't foar de spultsjes kamen, no is it folle algemiener. "Het is meer een huis, tuin en keuken-hobby geworden."

Hy sjocht wol in ferskowing. "De klassieke bordspellen as Monopoly en Risk zijn minder populair. Ze duren te lang, daar is men wel op uitgekeken. Een andere klassieker zoals Kolonisten van Catan doet het nog altijd goed."