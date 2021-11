Rjochtsaak tsjin Switserske piloat fan fleantúchûngelok út 2016 begjint

Flak foar de loftmachtdagen yn 2016 botsten twa Northrop F-5 strieljagers fan de Patrouille Suisse opinoar by in oefening foar de show. It iene fleantúch bedarre yn in fiver tusken Bitgum en Berltsum. De piloat wie mei de sjitstoel út syn tastel sprongen en op in kas delkaam. Hy rekke lichtferwûne. De oare piloat, dy't lânje koe, stiet no foar de rjochter.

It wie foar it earst yn de 57-jierrige skiednis fan de Patrouille Suisse dat der in ûngelok wie. Neffens definsjewurdfierders hienen de twa piloaten in soad ûnderfining.

De totale kosten fan de berging en it opromjen fan de skea wienen 1,25 miljoen euro.

De saak rint duorret en mei 20 desimber by it Militair Tribunaal yn St. Gallen yn Switserlân.