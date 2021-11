Lanlik 23.066 nije besmettingen | 76 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It fertrouwen fan de konsumint yn Nederlân is wer sakke. Dat meldt it CBS. Yn oktober kaam it fertrouwen út op min tsien, dizze moanne is dat sakke nei min njoggentjin.

Dat betsjut dat it fertrouwen wer op it nivo is fan febrewaris fan dit jier, doe't Nederlân noch yn in lockdown siet. It CBS seit dat it fertrouwen de ôfrûne moannen ûnder oare sakke is om't minsken fernimme dat it libben djoerder wurden is. Dat sjogge se benammen yn de gas- en brânstofprizen.