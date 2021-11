Coronanijs 22 novimber: 944 besmettingen | Fryske apteker prikt coronafaksin

Yn de earste wike nei de oankundiging fan de nije coronamaatregels wie it in bytsje rêstiger op de dyk. Dat meldt it Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

Mei de nije maatregels paste it regear it thúswurkadvys ek oan. In part fan de minsken hat him dêr yn alle gefallen oan holden, it NDW seach ferline wike nammentlik 8 persint minder auto's op de dyk.