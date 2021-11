Henk de Jong leaut syn eagen net: "Fuotbal wurdt hjir de dupe fan, ús klup ek"

De Jong sit nei de wedstriid mei in dûbeld gefoel. Hy is wiis mei de trije punten en grutsk op syn ploech, mar baalt fan wat der oan it begjin fan de wedstriid barde. "It is sa skande. It gebeurt op mear plakken, mar it fuotbal wurdt der no de dupe fan. Us klup ek."

De minsken dy't foar de ûnrêst soargen, wienen neffens De Jong gjin Cambuursupporters. "Us supporters binne geweldich, dêr giet it hiel goed mei. Us hurde kearn is hjir ek net by belutsen. Dit is hiel oar folk."

Warskôge

De seleksje wie fan tefoaren al warskôge dat soks gebeure koe, seit Mees Hoedemakers. "Je zag het ook al op andere velden, dus we konden het een beetje aan zien komen."

Doelpuntemakker Jamie Jacobs slút him dêrby oan. "We hadden er - jammer genoeg - rekening mee gehouden. Verder hebben we er niet echt last van gehad. Vuurwerk is fantastisch, maar al het andere is zonde voor de club."