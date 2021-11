Direkteur Cambuur: "Het leek op een kleuteroorlog"

De fraach is yn hoefiere oft Cambuur der wat oan dwaan koe. Miskien net in soad, mar dochs fielt it net goed, seit De Graaf. "Het is ons evenement, onze wedstrijd. Maar we hebben het echt goed voorbereid met de gemeente, politie en club. Hier is bijna geen kruid tegen gewassen."

Ljouwert is net it iennige plak dêr't it misgie dit wykein. Freed wienen der al grutte rellen yn Rotterdam, sneon waarden ferskate earedivyzjewedstriden stillein fanwegen minsken yn it stadion en sneintejûn wie it ek yn ûnder oare Enschede en Grins ûnrêstich. "Het is een maatschappelijk probleem van jewelste."