Buma nei rellen by Cambuur: "Geweld tegen politie is schandalig"

"Schandalig hoe relschoppers geweld tegen politie hebben gebruikt, de wedstrijd hebben ontregeld en vernielingen hebben aangericht", seit Buma. "Er zijn diverse arrestaties verricht. Respect voor de politie die onder moeilijke omstandigheden heeft opgetreden."

Hoefolle minsken oft der oanholden binne, wurdt noch net meidield.

De gemeente Ljouwert meldt dat de plysje mei fjoerwurk, stiennen en glês bekûgele is. Dêrom wie ynset fan de ME needsaaklik. In groep minsken is ûnder de wedstriid fan SC Cambuur tsjin Utrecht ek it Cambuurstadion binnen kaam en binne der brantsjes sticht.